Эктор Хименес-Браво взбудоражил сеть обнаженным телом: фото 18+

Популярный телеведущий, ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поразил подписчиков эротичным фото.

48-летний телеведущий опубликовал обольстительный кадр в своем инстаграме. На фотографии Хименес-Браво лежит полностью обнаженным, прикрывшись только одеялом.

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Такое фото вызвало неоднозначную реакцию у поклонников телеведущего. Большинство подписчиков возмутила такая откровенность их любимца. Что интересно, это фото Эктор публикует уже второй раз. Впервые в откровенном образе он показался аудитории еще в начале года, тогда же фотография собрала много одобрительных отзывов и комментариев. На этот раз фото подписчиков разозлило.

"Детям психику сломали", "Эктор, не выкладывайте больше таких фотографий. Будьте загадкой для всех", "Где трусы?", "К чему это все вообще?", "Теперь вся украина знает, что Эктор спит без трусов. Спасибо за интимные подробности", "Ваша дерзость удивляет", – комментировали подписчики фото.

Под опубликованной заметкой Эктор Хименес-Браво прикрепил часть интервью для KP.UA. Телеведущий заинтриговал подписчиков подробностями личной жизни. На вопрос журналистов, почему он еще не женился, судья кулинарного шоу дал весьма неоднозначный ответ: "А кто вам сказал, что я холост?". Он также рассказал, какие девушки ему нравятся.

Для меня важно, чтобы девушка ухаживала за собой. Спорт, здоровое питание – все это отражается на внешнем виде, и именно это меня привлекает. Женщинам не стоит перекачивать тело и гнаться за какими-то невероятными спортивными результатами. Но мне не нравится, когда единственное впечатление, которое остается после встречи, как будто она только и делает, что лежит на диване с чипсами и бутербродами,

– отметил телеведущий.

Он также добавил, что девушке нужно тренировать не только тело, но и разум. Для телеведущего важно, чтобы девушка могла поддержать беседу.

"Это ужасно, когда после 15 минут общения мне становится скучно. Вес, грудь и талия уходят на второй план, когда я вижу блестящий интеллект", – заявил Хименес-Браво.