Экзотический праздник: в какой стране Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко встретили Новый год

Телеведущие Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко впервые отпраздновали Новый год как супруги. В сети пара опубликовала совместное фото с экзотического Сингапура, где знаменитости и встретили 2020-й.

Как известно, ведущий популярной программы "Мир Наизнанку" Дмитрий Комаров снимает новый сезон проекта. Поэтому знаменитый украинец отправился в очередную экзотическую экспедицию, во время которой будет пытаться познать культуру и традиции других государств. Однако на Новый год Дмитрий Комаров решил сделать паузу в съемках и провести время с любимой женой Александрой Кучеренко.

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Телеведущий пригласил красавицу в Сингапур. Именно эта экзотическая страна оптимально подошла паре для встречи. Однако украинских традиций Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко решили не нарушать: с собой звезда привезла все ингредиенты на оливье и прямо посреди пляжа приготовила для любимого праздничный салат.

Новый год без оливье – не Новый год. Так решила Саша и привезла все ингредиенты для нашего главного праздничного блюда. Только яйца и куриная грудка были местными, сингапурскими, остальное – украинское. Поэтому провожали 2019-й на пляже в Азии,

– написал Дмитрий Комаров, добавив к сообщению видео и фото.

В то же время Александра Кучеренко не сдерживала эмоций от путешествия. Это первый Новый год, который она встретила в статусе жены, потому тщательно подготовилась к празднику. Кроме того, это дебютный визит телезвезды в Сингапур, о чем она откровенно призналась в подписи к фото.

Впервые встречаю Новый год с мужем Дмитрием Комаровым, впервые в Сингапуре и впервые нарезаю оливье прямо на пляже. Друзья, с наступающим 2020-м вас! Встречайте его с любимыми, близкими и дорогими! Счастья, радости, успехов и невероятных эмоций в новом году! Пусть все мечты сбываются,

– написала Александра Кучеренко.

Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко тайно поженились в мае 2019 года. Скромную церемонию провели в Израиле в то время, когда там происходило Евровидение. Поэтому поездка ведущих не привлекла внимание журналистов, а свадьба прошла в полной секретности. Только в середине июня Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко заявили, что узаконили свои отношения.

В интервью обладательница титула "Мисс Украина 2016" рассказала, что поддерживает своего мужа во всем и с пониманием относится к его экспедициям, которые длятся несколько месяцев. По словам Александры Кучеренко, они с любимым постоянно находятся на связи, поэтому расстояние не так сильно ощущается. Кроме этого, предыдущее путешествие Дмитрий Комаров разделил на две части, чтобы иметь свободное время для встречи с любимой.