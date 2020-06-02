С экзотическим головным убором: Джамала очаровала сеть необычным образом
Известная украинская певица Джамала раз устроила домашнюю фотосессию на карантине. Звезда поделилась стильным и оригинальным образом, которым вызвала активные обсуждения в сети.
Джамала, которая находится на последних месяцах беременности, неоднократно делилась с поклонниками результатам съемок, которые устраивала дома. На ее личной странице в Инстаграме появилась серия фотографий, на которых Джамала появилась в экзотическом головном уборе.
Читайте также Джамала рассказала, что ей помогает бороться с проблемами и плохим настроением
Образ Джамалы
Джамала запостила несколько селфи, где изображена в стильном и необычном образе. Звезда надела темный свитер с разноцветным принтом, а на голову надела красный шелковый тюрбан, который стал главным акцентом ее аутфита. Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с черными стрелками на веках. Из аксессуаров выбрала массивные серьги золотистого цвета, которые гармонично дополнили ее look.
Джамала в тюрбане / Instagram / @jamalajaaa
Стильный образ Джамалы / Instagram / @jamalajaaa
.
Певица Джамала / Instagram / @jamalajaaa
Ее фанаты активно комментируют публикацию и отмечают, что артистка, как всегда, выглядит непревзойденно. За несколько часов пост набрал почти восемь тысяч лайков.