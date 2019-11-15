Эластичная лента для груди: Ким Кардашьян дополнила коллекцию бренда белья Skims

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Бренд Ким Кардашьян Skims / Instagram /@kimkardashian

Светская львица не перестает удивлять поклонников своих коллекций новыми аксессуарами. Ким Кардашьян запустила продажу линейки скотча для поддержки груди. Его звезда часто использовала для своих эффектных образов на красных дорожках. Теперь клейкая лента доступна каждому в трех оттенках.

Американская телезвезда сверхвысокими темпами продолжает развивать продукцию собственных брендов. Сначала стартовала ее бьюти-линейка KKW Beauty. После ее успешного релиза Ким Кардашьян летом этого года запустила серию корректирующего белья Skims. Это белье подойдет под любой тип фигуры и цвет кожи.

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Теперь изобретательница Ким Кардашьян запатентовала собственный скотч для груди бренда Skims. Именно он помог звезде создать обольстительное декольте в 2007 году. Тогда она испытывала настоящие мучения во время его использования: снятие клейкой ленты сопровождалось болью и вредило коже вокруг груди. Именно поэтому, для всех любительниц соблазнительных образов, Ким создала вполне безопасный эластичный скотч, который не оставляет после себя никаких следов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SKIMS (@skims)

Ким Кардашьян создала клейкую ленту и специальные наклейки для маскировки сосков трех цветов, которые подойдут женщинам по всему миру. Она самостоятельно продемонстрировала, как следует использовать новый продукт. Всю технологию Ким раскрыла в видео на инстаграм-странице.

Как отмечают разработчики, лента держится до 12 часов. Кроме того, она водонепроницаема и не пропускает пот. Приобрести эти аксессуары от Ким можно на официальном сайте Skims. Стоимость ленты – 36 долларов, а набор из пяти пар наклеек обойдется в 12 долларов.

Пышногрудая Ким Кардашьян любит удивлять откровенными декольте. Именно поэтому она использует скотч для поддержки груди вместо бюстгальтера.

 

Подборка образов Ким Кардашьян с соблазнительным декольте / Instagram / @ kimkardashian

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Мода Ким Кардашян Стиль и мода
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