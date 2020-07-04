Российскому рэперу Элджею СБУ запретила въезд в Украину на три года в ноябре 2018, ссылаясь на его выступления в аннексированном Крыму. Однако суд отменил это решение, назвав его необоснованным и безосновательным.

Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российского рэпера Элджея (настоящее имя – Алексей Узенюк). Соответствующее решение есть в реестре судебных решений.

Читайте также Российскую актрису Екатерину Варнаву исключили из "черного списка" Минкульта

Суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины и отменил постановление. Отмечается, что документы были составлены с нарушением инструкции, ведь не было указано обстоятельств, которые стали основанием для запрета на въезд. Кроме того, видео, на которых Элджей выступает в аннексированном Крыму, пока удалены из ютуба.

"Суд отмечает, что вывод ответчика о том, что истец незаконно посещал оккупированную территорию АР Крым, является необоснованным и безосновательным", – говорится в решении суда.

Окружной административный суд Киева требует от СБУ возместить 1 536 гривен из бюджетных средств в пользу рэпера. Сейчас Служба безопасности Украины никоим образом не прокомментировала решение суда, которое может быть обжаловано.

Почему Элджею запретили въезд в Украину?

СБУ запретило российскому рэперу Элджею пересекать украинскую границу сроком на три года в ноябре 2018. Инициатором постановления был экс-депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, который адресовал главе СБУ Василию Грицаку соответствующий запрос. Он пояснил, что в ютубе есть видеозаписи выступлений Элджея в Коктебеле, расположенного в аннексированном Крыму.

К тому же, СБУ сообщило, что в октябре 2018 года Элджей вместе с другими лицами в интервью для "РИА Новости Новосибирск" заявил, что считает Крым российской территорией, а соответственно – признает аннексию украинского полуострова. Кроме того, он высказался, что Россия действовала с законными правами жителей АР Крым.