Элегантная Меган Фокс поразила стройной фигурой на премии в Лос-Анджелесе: фото

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Меган Фокс
Меган Фокс / www.gettyimages.com

32-летняя американская актриса Меган Фокс, которая тщательно скрывает подробности личной жизни и осторожно общается с любыми журналистами, посетила ежегодную церемонию Cinema Audio Society в Лос-Анджелесе.

Для выхода на красную дорожку Меган надела роскошное черное платье с разрезами в области талии. Свой манящий образ звезда "Трансформеров" дополнила босоножками на каблуках.

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Завершили образ волнистые аккуратно уложенные волосы и насыщенный вечерний макияж с акцентом на темно-вишневые губы.

Меган Фокс
Меган Фокс / Getty Images

Меган Фокс
Меган Фокс / Getty Images

Меган Фокс
Меган Фокс / Getty Images

После красной дорожки Меган вместе со звукорежиссером Анной Белмер объявила победителя в номинации "Лучший звук в игровом фильме", которым стал фильм "Богемная рапсодия".

Меган Фокс
Меган Фокс / Getty Images

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Теги: LifeStyle Меган Фокс Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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