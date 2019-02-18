Элегантная Меган Фокс поразила стройной фигурой на премии в Лос-Анджелесе: фото
32-летняя американская актриса Меган Фокс, которая тщательно скрывает подробности личной жизни и осторожно общается с любыми журналистами, посетила ежегодную церемонию Cinema Audio Society в Лос-Анджелесе.
Для выхода на красную дорожку Меган надела роскошное черное платье с разрезами в области талии. Свой манящий образ звезда "Трансформеров" дополнила босоножками на каблуках.
Читайте также: Пиджак на голое тело: Меган Фокс поразила блестящим выходом
Завершили образ волнистые аккуратно уложенные волосы и насыщенный вечерний макияж с акцентом на темно-вишневые губы.
Меган Фокс / Getty Images
Меган Фокс / Getty Images
Меган Фокс / Getty Images
После красной дорожки Меган вместе со звукорежиссером Анной Белмер объявила победителя в номинации "Лучший звук в игровом фильме", которым стал фильм "Богемная рапсодия".
Меган Фокс / Getty Images
Выбор редакции
-
Шарлиз Терон впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтомсегодня , 10:19
-
Голос страны 9 сезон 5 выпуск: легендарные хиты в исполнении участников и забавные шутки Потапа17 февраля , 23:40
-
Комментарий Сергея Притулы на Нацотборе Евровидение-2019 обернулся скандалом: неожиданные детали17 февраля , 13:57