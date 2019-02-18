Элегантная Меган Фокс поразила стройной фигурой на премии в Лос-Анджелесе: фото

32-летняя американская актриса Меган Фокс, которая тщательно скрывает подробности личной жизни и осторожно общается с любыми журналистами, посетила ежегодную церемонию Cinema Audio Society в Лос-Анджелесе.

Для выхода на красную дорожку Меган надела роскошное черное платье с разрезами в области талии. Свой манящий образ звезда "Трансформеров" дополнила босоножками на каблуках.

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Завершили образ волнистые аккуратно уложенные волосы и насыщенный вечерний макияж с акцентом на темно-вишневые губы.



Меган Фокс / Getty Images



Меган Фокс / Getty Images



Меган Фокс / Getty Images

После красной дорожки Меган вместе со звукорежиссером Анной Белмер объявила победителя в номинации "Лучший звук в игровом фильме", которым стал фильм "Богемная рапсодия".



Меган Фокс / Getty Images