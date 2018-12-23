Элегантно и просто: Дженнифер Лопес показала стильный зимний образ
Популярная американская звезда Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный аутфит во время прогулки в Беверли-Хиллз.
Об этом пишет издание Daily Mail. Для выхода Дженнифер надела светло-голубое пальто от Max Mara, серый свитер и джинсы.
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Образ певицы дополнили замшевые ботильоны и черная сумка Hermes. Стильные солнцезащитные очки выгодно завершили аутфит Лопес.
Как известно, популярная артистка не боится экспериментировать с цветами и также с брендами: Джей Ло умело сочетает бюджетные и люксовые продукты.
Дженнифер Лопес /BACKGRID / Daily Mail
Дженнифер Лопес /BACKGRID / Daily Mail
Источник: Lifestyle
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