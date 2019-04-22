Элегантное платье с нежными цветами от Carolina Herrera: как Мелания Трамп праздновала Пасху

Накануне, 21 апреля, католический мир отмечал Пасху. Так, фотографиями с празднования традиционно поделилась первая леди США Мелания Трамп. Жена Дональда Трампа появилась перед папарацци в элегантном платье от люксового американского бренда.

С приходом весны Мелания Трамп чаще стала отдавать предпочтение нежным платьям и цветочным принтам. Так, за несколько дней до Пасхи первая леди США выбрала для путешествия в собственное имение в Мар-а-Лаго светлое платье, поверх которого накинула пальто с узором темных цветов. А на Пасху надела элегантное и одновременно нежное платье.

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Платье на коротком рукаве и с пышной юбкой от американского дизайнера Carolina Herrera подчеркнуло стройную талию Мелании Трамп и ее шоколадный загар, а пастельные оттенки только добавили нежности и выглядели очень уместно в такой большой христианский праздник. Поскольку в день католической Пасхи солнце во Флориде было, как всегда, палящим, первая леди США надела темные солнцезащитные очки. А стильный праздничный образ дополнили туфли-лодочки лавандового цвета на высоком каблуке.



Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania