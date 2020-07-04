Королевская семья Испании совершила немало официальных выходов после ослабления карантина. Если раньше королева Летиция демонстрировала стильные летние наряды из обыденного гардероба, то в этот раз появилась на публике в коктейльном образе – элегантном красном платье.

В Испании продолжается масочный режим, однако даже средства защиты не мешают безупречному Летиции поражать публику во время официальных выходов. Вместе с мужем Филиппом VI появилась она в городе Валенсия в рамках масштабного тура по стране. Для вручения национальных наград в области инноваций и дизайна королева выбрала коктейльное платье, информирует 24 канал.

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Образ королевы Летиции

На публике она появилась в насыщенно-красном шелковом платье длины миди, которое подчеркивало силуэт ее хрупкой фигуры. Наряд с американской проймой гармонировал с замшевыми босоножками-лодочками на каблуках от модельера Каролины Эррера, который одевал первых леди США.

Образ total red завершил кожаный клатч в тон платья. Изысканный аутфит Летиция дополнила не менее элегантными аксессуарами-золотыми серьгами-кольцами и кольцом. Вместо привычной укладки она выбрала легкие голливудские локоны, которые идеально выглядели с коктейльным образом.



Королева Летиция в элегантном красном платье / Фото Getty Images

Королева Летиция с мужем Филиппом VI / Фото Getty Images

Следует отметить, что это третий выход Летиции в роскошном платье. Она получила название "таинственная" в мировой прессе, ведь фэшн-экспертам так и не удалось рассекретить, какой модный бренд работал над нарядом, который покорил публику.