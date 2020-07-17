Испанская королева Летиция вместе с мужем Филиппом и дочерьми побывали на памятном мероприятии. Там Ее Величество показала строгий классический аутфит, который не остался без внимания поклонников.

Королевская семья Испании после ослабления карантина продолжает осуществлять публичные выходы. Летиция и Филипп в рамках своего тура посетили несколько городов с целью поддержания экономической, социальной и культурной деятельности после начала распространения коронавирусной болезни. Теперь вместе с детьми они появились на памятном мероприятии в Мадриде.

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Вчера, 16 июля, на площади Пласа-де-ла-Армения в Королевском дворце Мадрида состоялась гражданская церемония памяти. Кроме членов королевской семьи, на ней присутствовали пострадавшие и родственники жертв пандемии COVID-19, 400 представителей общественных организаций, экстренных служб, власти и религиозных конфессий.

Среди представителей власти на церемонии можно было увидеть испанское правительство, глав автономии Испании, представителей ЕС, Совета Европы, НАТО, ВОЗ и ООН.

Король Филипп IV произнес трогательную речь, после чего состоялась минута молчания.



Испанская королевская семья на памятном мероприятии/ Фото: Getty Images

Образ королевы Летиции

Ее Величество во время каждого нового выхода демонстрирует изысканные наряды и показывает, что даже в легких повседневных вещах любая женщина может выглядеть великолепно. Для памятного мероприятия 47-летняя королева выбрала элегантное платье темно-синего цвета, которое объединила с туфлями-лодочками в тон аутфиту на каблуках. Дополнила строгий look синим клатчем, который держала в руке.

Волосы королева аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Завершила образ минималистическими серьгами и защитной маской черного цвета.



Королева Летиция в элегантном синем платье/ Фото: Getty Images