Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон

Первая леди Франции Бриджит Макрон настоящая икона стиля. Жена Эммануэля Макрона в свои 65 лет во время каждого выхода демонстрирует роскошным вкус в выборе одежды.

Интересны будничные образы Бриджит, которые она выбирает для прогулок или встречи с влиятельными людьми. Обычно, это базовые вещи – простые рубашки, джинсы, сапоги. Однако Макрон, как настоящая француженка, умеет сочетать цвета и фактуры одежды, так чтобы всегда выглядеть стильно под прицелом объективов многочисленных папарацци.

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Предлагаем рассмотреть последние выходы Бриджит Макрона осенью этого года.

Сейчас Бриджит с мужем Эммануэлем гостят в Бельгии. Для прогулки с королевой Матильдой французская первая леди надела белую рубашку и темно-серый костюм. Ярким акцентом стали розовые перчатки и шарф в тон. А для обуви Бриджит выбрала черные ботильоны с желтыми вставками.

Накануне для первого выхода в Бельгии Макрона надела серое платье и двубортное пальто, которое дополнили лаковые туфли-лодочки бордового цвета и сумка в тон обуви.

Бриджит зачастую выбирает наряды пастельных цветов, а также не боится экспериментировать с яркими акцентами. В основном, Макрон делает ставку на женственность и элегантность для того, чтобы подчеркнуть стройную фигуру.

Вместе с этим, первая леди предпочитает немного небрежную прическу и натуральный макияж.

Вспомним о нежно-розовом пальто с шарфом в тон, которое Бриджит объединила с другими черными элементами одежды и обувью. Выглядит эффектно и достаточно просто, как для жены президента Франции.