Элегантный стиль: новый выход королевы Иордании Рании
48-летняя иорданская королева Рания, которую считают иконой стиля, в очередной раз ошеломила общественность роскошным нарядом. Так, на днях король Абдалла II с женой стали гостями открытия новой Академии учителей имени Queen Rania Teacher Academy.
Новые фото с выхода Рания опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Читайте также: Королева Иордании удивила заявлением о ее дорогом гардеробе
Иорданский король Абдалла II и Рания осмотрели здание новой академии и пообщались с работниками.
Для выхода королева Иордании надела длинное белое платье с черными полосами и сделала акцент на стройной талии с помощью ремешка. Ее образ завершили туфли-лодочки на каблуке темно-синего цвета и маленькая сумка.
Рания выглядела великолепно с легким макияжем и распущенными волосами.
Королева Рания и Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania
Королева Рания и Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania
Абдалла ІІ и Королева Рания / Instagram / @queenrania
Абдалла ІІ и Королева Рания / Twitter / @queenrania