Элегантный стиль: новый выход королевы Иордании Рании

48-летняя иорданская королева Рания, которую считают иконой стиля, в очередной раз ошеломила общественность роскошным нарядом. Так, на днях король Абдалла II с женой стали гостями открытия новой Академии учителей имени Queen Rania Teacher Academy.

Новые фото с выхода Рания опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Читайте также: Королева Иордании удивила заявлением о ее дорогом гардеробе

Иорданский король Абдалла II и Рания осмотрели здание новой академии и пообщались с работниками.

Для выхода королева Иордании надела длинное белое платье с черными полосами и сделала акцент на стройной талии с помощью ремешка. Ее образ завершили туфли-лодочки на каблуке темно-синего цвета и маленькая сумка.

Рания выглядела великолепно с легким макияжем и распущенными волосами.



Королева Рания и Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania



Королева Рания и Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania



Абдалла ІІ и Королева Рания / Instagram / @queenrania



Абдалла ІІ и Королева Рания / Twitter / @queenrania