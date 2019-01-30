Элегантный стиль: новый выход королевы Иордании Рании

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Королева Рания и Абдалла ІІ
Королева Рания и Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania

48-летняя иорданская королева Рания, которую считают иконой стиля, в очередной раз ошеломила общественность роскошным нарядом. Так, на днях король Абдалла II с женой стали гостями открытия новой Академии учителей имени Queen Rania Teacher Academy.

Новые фото с выхода Рания опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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Иорданский король Абдалла II и Рания осмотрели здание новой академии и пообщались с работниками.

Для выхода королева Иордании надела длинное белое платье с черными полосами и сделала акцент на стройной талии с помощью ремешка. Ее образ завершили туфли-лодочки на каблуке темно-синего цвета и маленькая сумка.

Рания выглядела великолепно с легким макияжем и распущенными волосами.

Абдалла ІІ і Королева Ранія
Королева Рания и Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania

Абдалла ІІ і Королева Ранія
Королева Рания и Абдалла ІІ / Instagram / @queenrania

Абдалла ІІ і Королева Ранія
Абдалла ІІ и Королева Рания / Instagram / @queenrania

Абдалла ІІ і Королева Ранія
Абдалла ІІ и Королева Рания / Twitter / @queenrania

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Иордания Стиль и мода
Источник: 24 канал
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