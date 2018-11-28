Элегантный выход: королева Иордании покоряет Японию в этническом наряде

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Королева Рания и жена премьер-министра Японии
Королева Рания и жена премьер-министра Японии / Instagram/ @queenrania

Жена Абдаллы II посетила Токио и встретилась с императорской семьей Японии. Для визита на восток королева Рания выбрала стильный наряд и аксесуары от арабского дизайнера.

Королевская семья Иордании встречалась с монархом Японии, премьер-министром и его женой. Король Абдалла II вместе с женой часто делают официальные визиты в другие страны, во время которых королева Рания удачно демонстрирует свой отличный вкус.

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Для встречи с женой премьер-министра Акие Абэ первая леди Иордании выбрала изысканный наряд, который состоял из черной классической блузы и декорированной вышивкой юбки. Своим выходом королева Рания продемонстрировала политические намерения и направленность своей страны.

На белой юбке, которую надела первая леди, были этнические узоры черного цвета и вертикальная красная полоска. Закрепили элегантный образ Рании темная сумка, которую она держала в руке, и красные туфли-лодочки на каблуке от Dior.

Королева Ранія
Королева Рания и жена премьер-министра Японии / Instagram / @queenrania

Королева Ранія з чоловіком та сім'єю прем'єр-міністра Японії
Королева Рания с мужем и семьей премьер-министра Японии / Instagram / @rhcjo
Королева та король Йорданії
Королева Рания и король Абдалла II в Японии / Instagram / @queenrania

Напомним, недавно монаршая семья Иордании посетила Лондон по случаю поступления своей дочери в Королевскую военную академию. Для публичного выхода Рания выбрала белое пальто с красной вышивкой. А для официальной встречи в Иордании жена правителя страны выбрала костюм от украинского дизайнера.

Теги: LifeStyle Мода Иордания
Источник: 24 канал
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