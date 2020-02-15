Элина Иващенко поразила выступлением во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение: видео

Украинская исполнительница Елена Иващенко, которая получила известность благодаря победам в шоу "Голос дети" и "Х-фактор", выступила во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 под номером 3.

Несмотря на юный возраст, Элина Иващенко уже успела покорить главные сцены Украины. Она одерживала победу во всех вокальных конкурсах, в которых принимала участие. В свои 18 лет девушка работает преподавателем вокала и ведущей на радиостанции "Наше Радио". Сегодня, 15 февраля, вся страна наблюдала за ее выступлением во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020.

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Элина появилась на сцене песенного шоу в сером платье в пол. Особый шарм добавляли вставки красного цвета. Певица собрала волосы в косу, оставив только две пряди, которые нежно спадали на плечи. На лице был нежный макияж, с акцентом на губах.

Элина спела о тяжелой женской доле и о том, что нельзя закрывать глаза на насилие, которое есть в жизни женщин. После выступления свои комментарии оставили судьи Нацотбора. Андрей Данилко отметил, что нужно петь о том, что лично переживаешь. Также он добавил, что Элина, по его мнению, достойна выступать в финале. Что касается певицы Тины Кароль, то она сказала, что в финале нужен феноменальный голос, который есть у Элины. Однако, по ее мнению, надо изменить аранжировку песни. Тина посоветовала Элине выбрать другое платье и вместо фурнитуры использовать ручной микрофон. Виталий Дроздов, который часто принимает участие в песенных конкурсах, отметил, что он надеется на то, что выступление Элины на Евровидении станет последним в эпохе ее участия в конкурсах и станет началом большой сольной карьеры.

Элина Иващенко – Get Up на Нацотборе Евровидение 2020: смотрите видео онлайн

Что известно об Элине Иващенко?Элина Иващенко родилась в 2002 году в городе Бровары Киевской области Украины. Окончила Броварскую музыкальную школу и учится в Киевском институте музыки имени Р.М. Глиэра. Вся страна узнала о девушке после ее победы в телепроекте "Голос.Дети". Тогда тренером девушки стала Тина Кароль. Позже она получила Гран-при в "Черноморских играх". В декабре прошлого года она победила в шоу "Х-фактор" с песней Квитки Цисык "Де ти там". Сейчас девушка преподает вокал и работает радиоведущей на "Наше Радио".