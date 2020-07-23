Компания Netflix искусно подогрела интерес киноманов к 4 сезону сериала "Элита". В сеть слили первые кадры со съемок популярного проекта.

Как сообщает 24 канал, 2020 год стал для Netflix безумно успешным, ведь во время самоизоляции на стриминговой платформе массово пересматривали рейтинговые телепроекты. Среди них – испанский сериал "Элита", который уже успели посмотреть тысячи киноманов.

Смотрите также Самые горячие красотки из сериала "Элита": фото, которые взбудоражили сеть

Лента получила большую популярность благодаря своему сюжету, который захватывает с первых эпизодов. В сериале рассказывается о престижной школе Мадрида Лас Энсинас, в которой учится будущая элита страны. Сюжет несколько похож на популярный проект "Сплетница", поэтому зрители с интересом просмотрели 3 сезона, которые уже есть в сети.

Теперь же к выходу готовят 4 сезон сериала. Сюжет ленты держат в строжайшей секретности, поэтому киноманы могут только догадываться, какие перипетии ждут главных героев. А чтобы подогреть интерес поклонников "Элиты", в сеть слили первые фото со съемок. Кадры стали своеобразным знакомством с 4 новыми актерами сериала:

Ману Риасом

Карлой Диас

Диего Мартином

Мартиной Каридди.

Первые фото со съемок сериала "Элита 4" / Фото Instagram / @elitenetflix

Пока неизвестно, когда 4 сезон "Элиты" выйдет на стриминговой платформе. О съемках продолжения сериала объявили еще весной 2020 года. Тогда все главные актеры проекта записали видеообращение, где заявили, что вернутся вскоре в новых эпизодах. И из-за пандемии коронавируса в СМИ предполагают, что киноманам стоит ждать эту премьеру не ранее 2021 года.