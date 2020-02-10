Элизабет Бэнкс появилась на вечеринке Оскара-2020 в платье, которое надевала 16 лет назад

В ночь на 10 февраля в Голливуде состоялась церемония награждения премиями Оскар-2020. Выдающихся звезд современности собрала вечеринка Vanity Fair, которая прошла после официальной части премии. Под вспышками камер знаменитости демонстрировали роскошные наряды, однако актриса Элизабет Бэнкс решила поразить публику по-другому.

Ведущие голливудские знаменитости тщательно готовились к громкому событию в сфере мирового кинематографа, выбирая самые изысканные наряды от именитых модных домов. Звезда комедийного боевика "Ангелы Чарли" выбрала достаточно неординарный способ выделиться на вечеринке Vanity Fair.

Горячая тема: Ким Кардашьян, Мэрилин Мэнсон и другие звезды на вечеринке по случаю Оскара-2020

В свои 46-лет Элизабет Бэнкс доказывает, что ей по силам сохранить свою молодость и стройность. Ведь для ожидаемого выхода сезона наград на территории Голливуда она выбрала платье, в котором появилась на церемонии 16 лет назад. Актриса появилась в элегантном красном платье американского бренда Badgley Mischka на тонких бретельках с экстремально откровенным декольте, которое украсила длинной цепочкой с камнями и жемчугом.

Как заверила сама Элизабет Бэнкс, в таком поступке мощный экологический подтекст. В эпоху, когда весь мир в один голос говорит о природных катаклизмах и глобальных климатических изменениях, знаменитость решила публично поддержать идею рационального потребления. Ее инициативу помогли воплотить в жизнь фонды Red Carpet Advocacy, который помогает звездам отстаивать важные общественные проблемы, и Институт новых стандартов, который способствует тому, чтобы современные бренды становились более устойчивыми.

Оно замечательное и идет мне... Так почему же не надеть его снова?! Горжусь тем, что выбрала свое платье Badgley Mischka, которое я впервые надевала на вечеринку Vanity Fair Oscars в 2004 году, чтобы донести до мировой общественности важность осознанности в моде и консюмеризме,

– отметила актриса на личной странице в инстаграме.

Стоит отметить, что сделала выбор в пользу планеты на престижных мероприятиях не только Элизабет Бэнкс. Ранее обладатель лучшей мужской роли премии Оскар-2020 Хоакин Феникс заявил, что на всех красных дорожках в этом сезоне не будет менять своего костюма. Знаменитый актер появлялся в черном костюме с атласными лацканами от британского бренда Stella McCartney.