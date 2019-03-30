Эллен Дедженерес и ее жена Порша продают поместье в Беверли-Хиллз за 18 миллионов долларов

91 Читати новину українською
Эллен Дедженерес и Порша де Росси
Эллен Дедженерес и Порша де Росси / Instagram / @ellenportiadegeneres

Знаменитая американская телеведущая и актриса решила продать свой особняк в Беверли-Хиллз. Эллен Дедженерес оценила собственную недвижимость , которая расположена в одном из самых дорогих и престижных районов города, в 18 миллионов долларов.

О том, что комедиантка и обладательница премии "Грэмми" за свой проект "Шоу Эллен Дедженерес" продает свой роскошный дом, сообщает издание Variety.

Читайте также: Семь спален и пять ванных: Сандра Буллок продает роскошный особняк на берегу океана – фото

61-летняя Эллен приобрела недвижимость летом 2018 года за 15 миллионов долларов, а в конце марта выставила на продажу, добавив к стоимости еще три миллиона.

В особняке площадью 473 квадратных метра разместилось 5 спален и 4 ванных комнаты. Из каждой комнаты есть отдельный выход на отдельную террасу. А с общей веранды открывается красивый панорамный вид. Над убранством в доме и на территории недавно плодотворно поработал знаменитый архитектор Джон Элгин Вулф.

В доме, который строился в 1962 году, Эллен Дедженерес сделала капитальный ремонт, потому что он нуждался в реконструкции, чтобы быть более приспособленным к современной жизни.

Будинок Еллен Дедженнерес
Дом Эллен Дедженерес / Variety

Будинок Еллен Дедженерес
Дом Эллен Дедженерес / Variety

Будинок Еллен Дедженерес / Variety
Дом Эллен Дедженерес / Variety

Будинок Еллен Дедженерес / Variety
Дом Эллен Дедженерес / Variety


Дом Эллен Дедженерес / Variety

Будинок Еллен Дедженерес / Variety
Дом Эллен Дедженерес / Variety

blog_ava
Какой будет погода в апреле: прогноз
сегодня
5301
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости недвижимости мира Новости недвижимости Звездная недвижимость
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музыкальные новинки марта: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
сегодня 11:00 Музыкальные новинки марта: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 253
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня 10:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
5652
Час Земли 2019: что это такое и точное время в Украине
сегодня 09:03 Час Земли 2019: что это такое и точное время в Украине
528
Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
29 марта 18:58 Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
237
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
29 марта 11:57 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
2607
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук