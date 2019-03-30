Эллен Дедженерес и ее жена Порша продают поместье в Беверли-Хиллз за 18 миллионов долларов

Знаменитая американская телеведущая и актриса решила продать свой особняк в Беверли-Хиллз. Эллен Дедженерес оценила собственную недвижимость , которая расположена в одном из самых дорогих и престижных районов города, в 18 миллионов долларов.

О том, что комедиантка и обладательница премии "Грэмми" за свой проект "Шоу Эллен Дедженерес" продает свой роскошный дом, сообщает издание Variety.

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61-летняя Эллен приобрела недвижимость летом 2018 года за 15 миллионов долларов, а в конце марта выставила на продажу, добавив к стоимости еще три миллиона.

В особняке площадью 473 квадратных метра разместилось 5 спален и 4 ванных комнаты. Из каждой комнаты есть отдельный выход на отдельную террасу. А с общей веранды открывается красивый панорамный вид. Над убранством в доме и на территории недавно плодотворно поработал знаменитый архитектор Джон Элгин Вулф.

В доме, который строился в 1962 году, Эллен Дедженерес сделала капитальный ремонт, потому что он нуждался в реконструкции, чтобы быть более приспособленным к современной жизни.



Дом Эллен Дедженерес / Variety



Дом Эллен Дедженерес / Variety



Дом Эллен Дедженерес / Variety



Дом Эллен Дедженерес / Variety



Дом Эллен Дедженерес / Variety