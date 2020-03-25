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Эллен Дедженерес развлекает знаменитостей телефонными звонками: видео

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Американская телеведущая Эллен Дедженерес, как и все знаменитости, находится дома на карантине. Чтобы хоть немного развлечься самой и взбодрить других, она решила звонить к своим друзьям и знакомым.

В связи с пандемией коронавируса, десятки стран ввели карантин, поэтому всем рекомендуется не выходить из дома без особых на то нужд, чтобы не подвергать себя опасности.

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Так, известная телеведущая "Шоу Эллен Дедженерес", решила не терять свое время, пока съемки популярной программы временно остановились, и начала обзванивать всех своих знакомых. Разговоры со знаменитостями она опубликовала в своем инстаграме.

Впервые телеведущая позвонила солисту группы Maroon 5 Адаму Левину, 18 марта, в день его рождения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Впоследствии она позвонила своей подруге Дженифер Энистон. В беседе актриса рассказала, что решила провести карантин с пользой и начала разбирать свой гардероб. Звезда сериала "Друзья" посоветовала подписчикам Дедженерес заняться очисткой своего жилища и больше читать.

Она также поинтересовалась, как проводит свой карантин Элен и сложила ли уже свой огромный пазл, о котором предварительно ей рассказывала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Не обошла вниманием певица и еще одну популярную звезду сериала "Друзья" Кортни Кокс. Актриса вместе со своей дочерью устроили для телеведущей маленький концерт. Кортни играла на пианино, а ее дочь пела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Эллен Дедженерес также позвонила Джессике Билл и Джастину Тимберлейку, Кевину Харту, Джону Ледженту и Крисси Тейген.

Недавно телеведущая даже совершила звонок первой леди США Мишель Обаме. В разговоре, жена 44-го президента США Барака Обамы отметила, что они стараются структурировать свои дни. Их дочери 18-летняя Саша и 21-летняя Малия проходят онлайн-уроки в колледже.

"Это не похоже ни на одно другое время в истории, особенно для наших детей, которые так привыкли постоянно быть занятыми и стимулированными. Я сочувствую всем людям, которые пострадают из-за того, что произойдет с экономикой. Мы должны поддержать этих людей, когда карантин закончится, они посмотрят на то, что осталось от их бизнеса и жизни", – заявила Мишель Обама.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

 

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Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Дженнифер Энистон Голливуд
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