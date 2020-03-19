Эллен Дедженерес запустила блог на карантине: как развлечься во время самоизоляции

Карантин не обошел даже ведущих звезд современности, которые были вынуждены изменить привычный плотный график на досуг дома. Так, собственным примером американская телеведущая Эллен Дедженерес показала, что скуке могут поддаваться и знаменитости. Она записала серию остроумных роликов с советами.

62-летняя актриса и комедиантка всегда славилась своим неординарным чувством юмора. Звезда решила преодолевать панику не вдохновенными обращениями, а шутками. На страницах своего инстаграма Эллен Дедженерес публикует ролики, в которых демонстрирует, как проходит ее карантин.

Читайте также В объятиях любимого: Леди Гага показала, как проводит время на карантине

Так, ведущая не скрывает, что ей также грустно дома и во время скуки она сразу вспомнила о картине с 400 пазлов. "Мне скучно! И я уверена, что сейчас всем скучно... Эти пазлы должны развлечь меня минимум на час. Я не собирала их уже очень долгое время, но думаю, это не будет сложно", – анонсировала свое занятие звезда.

Однако сначала она не досчиталась одного пазла, а затем заметила важную деталь под столом. Разложив все пазлы снова, Эллен поняла, что ее стол слишком мал для такой большой картины.

Хочу спросить того, кто нам это подарил: у кого вообще есть такой большой стол? Нет, я не буду собирать это. Я еще в своем уме,

– отметила актриса.

Позже звезда показала, что попыталась развлечься на беговой дорожке, просматривая выпуски собственной программы "Шоу Эллен Дедженерес". Далее она пытается демонстрировать фокусы с картами, однако это занятие удается ей не лучше, чем пазлы. Среди других занятий Эллен Дедженерес – разговоры со звездными друзьями. Она позвонила Джастину Тимберлейку с Джессикой Бил и супругам Джону Лендженду и Крисси Тейген. Все знаменитости отвечали, что тоже скучают на карантине.

На инициативу ведущей отреагировали многие другие медийные личности, которые оценили ее актуальные шутки. Судя по всему, блог получит бешеную популярность, ведь количество просмотров определенных роликов перевалило за 9 миллионов.