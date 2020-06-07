Легендарный британский рок-музыкант Элтон Джон решил помочь своей бывшей невесте через 50 лет после разрыва отношений. Он оплатил ей лечение и реабилитацию.

Экс-возлюбленная популярного Элтона Джона Линда Гэннон попросила помощи у него. Влюбленные разошлись 50 лет назад, однако мужчина все-таки продемонстрировал свою щедрость и выполнил просьбу женщины. Об этом сообщает издание The Sun.

Читайте также Певица Софи Эллис-Бекстор попала в больницу с травмами головы и руки: жуткое фото

Почему Линда Гэннон просила помощи у Элтона Джона?

В материале издания говорится, что у Линды начались серьезные проблемы со здоровьем. Женщине необходима срочная операция на колене и реабилитация, которая продлится в течение пяти недель. Известно, что из-за пандемии коронавируса многие люди потеряли работу. К их числу относится и бывшая избранница Элтона Джона. Поэтому она сообщила врачам, что не может прекратить работать, поскольку осталась без денег.

Женщина не нашла другого варианта, кроме того, чтобы обратиться за помощью к бывшему возлюбленному. Она написала ему несколько писем, в которых вспомнила общие моменты, которые знали только они двое.



Экс-невеста Элтона Джона Линда Гэннон / Фото: Getty Images

Реакция Элтона Джона на просьбу экс-возлюбленной

Элтон сразу решил помочь бывшей невесте. Он перечислил ей необходимые на операцию и реабилитацию средства.

Когда он узнал о ситуации, то не раздумывал ни секунды,

– сообщил инсайдер.

Что известно об отношениях Элтона Джона и Линды Гэннон?

Элтон и Линда познакомились в ночном клубе в 1968 году. Тогда музыканту был 21 год. Пара жила вместе, а затем объявила о помолвке. Свадьба должна была состояться в 1979 году, но за несколько недель до нее Джон покинул свою избранницу. Уже в 1980-х годах стало известно о нетрадиционной ориентации артиста.