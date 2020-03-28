Элтон Джон, Билли Айлиш и Алиша Киз: благотворительный телеконцерт для борьбы с коронавирусом

Знаменитый британский певец и композитор Элтон Джон, обладательница Грэмми Билли Айлиш, американская певица Алиша Киз и другие звезды организуют специальный телеконцерт, чтобы собрать средства на борьбу с коронавирусом.

Зірки світового шоу-бізнесу жертвують мільйони доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу. Співаки підтримують прихильників у нелегкий час та організовують безкоштовні онлайн-виступи. Всесвітньо відомі артисти дадуть благодійний телеконцерт і усі зібрані кошти відправляться на протидію смертельній хворобі, яка вже встигла забрати життя десятків тисяч людей по всьому світу.

Виступ улббленців мільйонів, серед яких буде Елтон Джон, Біллі Айліш, Аліша Кіз та інші, транслюватимуть телеканали Fox та iHeartMedia. Про це повідомляє видання Associated Press.

Зазначається, що виконавці виступатимуть з дому, а концерт з'явиться на телеекранах за допомогою спеціального обладнання. Дійство відбудеться в понеділок, 30 березня, 03:00 за київським часом і триватиме приблизно годину.

До глядачів висловлють прохання зробити пожертву на рахунок фонду Feeding America and First Responders Children's Foundation.

Зазначимо, станом на 27 березня у світі зафіксували 597 304 випадки зараження коронавірусом, з яких 27 364 летальні. Вдалося одужати 132 490 людям. Найбільше підтверджених випадків у США – 104 661. На другому місці Італія. Там кількість хворих складає 86 498 осіб, а за останню добу зафіксували 919 смертей. при перших симптомах захворювання людей закликають звертатися до сімейного лікаря.



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