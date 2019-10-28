Элтон Джон отменил концерт из-за проблем со здоровьем

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Элтон Джон
Элтон Джон / Фото из открытых источников

Несколько дней назад у Элтона Джона должен был состояться феерический концерт в Индианаполисе, США, но 72-летняя звезда отменил свое выступление по состоянию здоровья.

В день своего концерта поп-певец написал пост в твиттере, где сообщил об отмене своего шоу.

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Я ненавижу подводить своих фанатов, и теперь перед ними в долгу: должен представить свое шоу лучше, однако сейчас это просто невозможно,
– сообщил 72-летний Элтон.

Известно, что у Элтона Джона серьезные проблемы со здоровьем. Но что именно произошло, пока неизвестно. Хотя догадок в заголовках ведущих таблоидов предостаточно. В комментариях в твиттер поклонники желают легендарному музыканту скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Организаторы концерта успокаивают фанатов и уже анонсировали, что концерт все же состоится: ориентировочная дата – 26 марта 2020 года. Однако, будут действительны ли предыдущие билеты, пока не уточняется.

Дата концерта назначена на март 2020 года, и я обещаю, что представлю шоу, которое вы заслуживаете. Большое спасибо за вашу поддержку и понимание,
– добавил Элтон Джон в твиттере.

Что известно о здоровье Элтона Джона?
В конце ноября 2018 года Элтон Джон отменил масштабный концерт во Флориде из-за инфекционного заболевания ушей. Однако пообещал вернуться и спеть для поклонников так, будто ничего не было. Однако через четыре месяца после печального известия 72-летний певец снова сообщил о проблемах со здоровьем. Последний раз печальными новостями о плохом самочувствии музыкант делился в апреле этого года. Тогда он оказался в инвалидной коляске, но не объяснил, что именно с ним произошло.

blog_ava
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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Концерты Звездные болезни Элтон Джон
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