Элтон Джон отменил концерт во Флориде уже после того, как он начался: детали

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Элтон Джон
Элтон Джон / Instagram/ @eltonjohn

Известный британский рок-музыкант Сэр Элтон Джон отменил свой концерт в Орландо через 20 минут после того, как он должен был начаться. Певец до сих пор лечит инфекционное заболевание ушей, которое пока побороть не удается.

О том, что Элтон Джон отменил свои концерты в Орландо, который должен был состояться во вторник, 27 ноября, и в Тампе в среду, 28 ноября, сообщает издание Mirror.

 

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Британский музыкант планировал показать большое шоу американским поклонникам, однако из-за болезни был вынужден отменить концерт за 20 минут после того, как он начался. На своей странице в Instagram певец извинился перед поклонниками и пообещал вернуться вскоре.

Я глубоко сочувствую всем, кто ждал вчерашоу в Орландо и Тампе. Я принимал курс антибиотиков и надеялся, что это поможет очистить инфекцию вовремя. Я отдохну несколько дней, чтобы полностью избавиться от инфекции, а оба шоу будут перенесены на самый короткий срок. Я обещаю, что вернусь к вам. Извините за неудобства и спасибо за поддержку,
– прокомментировал свое фото Элтон Джон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

 

Напомним, что о болезни Элтона Джона стало известно в апреле 2017 года. Он заболел опасной инфекцией во время тура по Южной Африке. Его срочно госпитализировали в Великобританию. А в январе 2018 певец решил сообщить о своем намерении навсегда покинуть сцену после мирового турне, которое должно было закончиться 1 июля 2018 года.

Теги: LifeStyle Музыка Новости культуры Элтон Джон
Источник: Lifestyle
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