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Элтон Джон получил почетный орден за музыкальные достижения: реакция звезды

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Британский музыкант Энтон Джон / Instagram / @eltonjohn

Британского певца и композитора наградили Орденом кавалеров почета Великобритании за выдающиеся творческие успехи. Очередным достижением Элтон Джон поделился с поклонниками на страницах социальных сетей. Эта награда еще раз доказывает, что 2019 год стал по-настоящему плодотворным для знаменитого исполнителя.

На официальной странице Элтона Джона в инстаграме появилось сообщение, подтверждающее то, что певец в этом году вошел в почетный список лауреатов Ордена кавалеров почета Великобритании. Это отличие получают знаковые личности на территории музыки, литературы, науки, политики и религии.

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Более двух десятилетий назад Элтона Джона зачислили в рыцари, вручив орден Британской империи.

Для меня честь быть одним из представителей весьма почтенного общества Ордена кавалеров почета. 2019 год оказался для меня действительно замечательным годом, и я чувствую себя очень благословенным,
– откровенно признался музыкант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

К поздравлениям в сети присоединились звездные коллеги исполнителя английский футболист Дэвид Бекхэм и американский ювелирный дизайнер Лори Родкина.

Этот год действительно выдался триумфальным для Элтона Джона. Творческий и жизненный путь певца и композитора был экранизирован в биографической музыкальной драме "Рокетмен". Лента достигла огромного успеха в прокате.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

В ноябре Элтона Джона, который продал 300 миллионов пластинок во всем мире, американский журнал "Billboard" признал лучшим сольным артистом всех времен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Элтон Джон
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