Элтон Джон спас Эминема от передозировки обезболивающим: детали

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Американский рэпер Эминем
Американский рэпер Эминем / Instagram / @eminem

В своей книге известный рэпер Эминем рассказал, что обратился за помощью к британскому музыканту Элтону Джону. На тот момент поп-король уже почти 30 лет не употреблял наркотические вещества.

В автобиографической книге "Не боюсь: Эволюция Эминема" американский рэпер поделился довольно неожиданной историей из своей жизни. Исполнитель едва не умер от передозировки обезболивающими, и за помощью обратился к британскому музыканту Элтону Джону.

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Эминем и Элтон Джон во время совместного выступления на Грэмми / Getty Images

Стало известно, что в 2007 году Эминем был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии из-за передозировки сильнодействующим обезболивающим "Викодин". Отмечают, что он "принял дозу, которая равнялась четырем пакетам героина".

После двух случаев рецидива во время лечения зависимости он решил обратиться за помощью к Элтону Джону, который поборол наркотическую зависимость. В свое время Эминем резко высказался против гомосексуальных меньшинств, но это не помешало Элтону Джону помочь рэперу.

Будучи коллегой и суперзвездой с трезвостью почти 30 лет, Элтон Джон был идеальным наставником, чтобы помочь ему,
– отмечается в книге.

Тогда артисты еженедельно общались друг с другом и в результате стали близкими друзьями, которыми являются и до сих пор.

Эминем неоднократно упоминал "Викодин" в своих треках. В частности, о лекарственном препарате говорится в композициях Deja Vu, Old Time's Sake, Kill You и Going Through Changes.

"Отношения" Эминема с наркотиками

Рэпер Эминем не понял, когда у него развилась зависимость от препаратов. Он начинал свое увлечение наркотиками с обезболивающих и снотворных препаратов – они помогали ему успокоиться и заснуть после изнурительных съемок фильма "Восьмая миля".

Я подсел на наркотики, когда моя карьера резко пошла вверх. По мере того как концерты набирали обороты, а закулисные вечеринки становились все более бурными, на них начали появляться наркотики. Сначала это было просто прикольно – в то время я еще мог остановиться,
– откровенно признавался певец.

В результате в 2005 году рэпер вынужден был отменить все свои выступления, а после передозировки, которое едва не закончилось смертью, он попал на лечение в реабилитационную клинику. Эминем долгое время находился под наблюдением врача-нарколога.

Чтобы побороть зависимость Эминем начал заниматься спотром и общаться с теми, кому удалось отказаться от наркотиков.

Я начал бегать как маньяк. 30 километров в день, каждый день. Просто поменял одну зависимость на другую,
– рассказывал Эминем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marshall Mathers (@eminem)

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Звездные болезни Элтон Джон Наркотики
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