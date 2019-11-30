Элтон Джон удивил зрителей театра внезапным появлением в балетной пачке: фото и видео

Легендарный британский певец и музыкант Элтон Джон умеет удивить своих поклонников эффектными импровизациями и яркими костюмами. Однако на днях артист превзошел все ожидания, появившись на сцене австралийского театра.

Как сообщают представители театра в сети, 72-летний Элтон Джон присоединился к постановке мюзикла "Билли Эллиот". Музыкант сам написал треки к спектаклю, поэтому его появление на сцене было очень символичным. Однако ни зрители, ни сами организаторы постановки не догадывались о визите певца.

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Легендарный британец вышел к зрителям на финальных минутах спектакля, когда все юные актеры собрались для прощания со зрителями. Элтон Джон с участниками детского мюзикла поклонился и помахал руками зрителям, вызвав овации в зале. Артист примерил любимый фиолетовый костюм и балетную пачку, что выглядело очень забавно.

После курьезного сюрприза Элтон Джон задержался в театре Сиднея и пообщался с юными поклонниками. Представители мюзикла обнародовали серию фото и видео, не сдерживая своих эмоций от встречи с легендой поп-музыки.

Команда и актерский состав мюзикла "Билли Эллиот" были очень удивлены появлением особого гостя – сэра Элтона Джона! Он присоединился к актерскому составу на сцене, и зрители встретили его бурными аплодисментами!

– поделились представители театра.



Элтон Джон в Сиднее / Instagram / @billyelliotaustralia



Элтон Джон поддержал детский театр / Instagram / @billyelliotaustralia



Элтон Джон с детьми / Instagram / @billyelliotaustralia