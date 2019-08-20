Элтон Джон вступился за Меган Маркл и рассказал, кто на самом деле оплатил ее отдых в Ницце

Британский исполнитель Элтон Джон, который является близким другом королевской семьи и, в частности, Меган Маркл, возмутился относительно реакции общества на ее отдых в Ницце с мужем и малышом.

В своем Twitter он опубликовал несколько статей, в которых объяснил, что принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи летели частным самолетом, который оплатил он сам. А также он добавил, что семья отдыхала в его доме, который он любезно предоставил им на время отпуска.

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"Я глубоко опечален сегодняшним искаженными и вредоносными сообщениями в прессе о пребывании герцога и герцогини Сассекских в моем доме в Ницце... Мы с Дэвидом (муж Элтона Джона – LifeStyle 24) хотели, чтобы молодая семья провела выходные в приватной обстановке, в полной безопасности и спокойствии в нашем доме. Для того, чтобы обеспечить им необходимую степень защиты, мы и предоставили им частный самолет. Зная о том, как для принца Гарри важна забота об окружающей среде, мы позаботились, чтобы их полет был углеродно-нейтральным", – говорится в заявлении.

72-летний артист добавил, что мать принца Гарри – принцесса Диана, была одной из его ближайших подруг, поэтому он испытывает "глубокое чувство долга защитить Гарри и его семью от ненужного вмешательства прессы, которое в свое время способствовало и преждевременной смерти его матери".

Я очень уважаю и приветствую благотворительную деятельность Гарри и Меган и призываю прессу прекратить эти ложные обвинения в их адрес, которые почти ежедневно появляются в СМИ,

– подытожил он в своем Twitter.

I am deeply distressed by today’s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex’s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z — Elton John (@eltonofficial) August 19, 2019

Стоит добавить, что к нему присоединилась и известная американская ведущая Эллен Дедженерес, которая рассказала, что имела встречу с герцогами Сассекскими, которые ей показались невероятно хорошими людьми.

Мы с Порше (жена Дедженерес – LifeStyle 24) встретились с Меган и Гарри в Англии, чтобы поговорить с ними об их работе по сохранению дикой природы. И они были самыми приземленными и милосердными людьми. Представьте, что на вас нападают за все, что вы делаете, в то время как вы просто пытаетесь сделать мир лучше,

– поделилась Эллен.