Элвис Пресли: с какой песни начался путь артиста к покорению сердец

Он стал человеком, который подорвал музыкальный мир своего времени. Элвис Пресли был любящим сыном, замечательным певцом и киноактером, о котором критики отзывались по-разному. Певец считается мировым королем рок-н-ролла.

5 июля 1954 года Элвис Пресли записал свою песню "That's All Right, Mama", которая была первой в его музыкальной карьере. LifeStyle 24 расскажет вам о его пути к успеху.

Элвис Пресли – That's All Right, Mama слушать песню онлайн

Детство

Знаменитый певец родился в Америке, в штате Миссисипи, в 1935 году в городке Тупело. Парень вырос в небогатой семье. Он сильно любил своих родителей, особенно мать – Глэдис. С детства рос в окружении музыки и религии: постоянно посещал церковь и пел в церковном хоре.



Любовь к музыке в Пресли была с детства / Nakonu.com

Дома постоянно звучало радио, откуда парень впитывал песни в стиле кантри, госпел и традиционной эстрады. Однажды он выступил на ярмарке с выполнением народной песни "Old Shep", за что получил приз. Вовремя разглядев талант парня, мама на одиннадцатилетие подарила первую в его жизни гитару.

Музыкальная карьера

После переезда в Мемфис (штат Теннеси) подросток начал осознанно и с большим интересом узнавать об особенностях поп-музыки, звучавшей по радио день и ночь. Часто бывая на танцевальных вечерах и концертах знаменитых певцов, в 14 лет понял, что тоже хочет стать эстрадным певцом.

В июле 1953 года Элвис Пресли зашел на студию "Sun", чтобы записать в подарок матери ее любимые песни. Он не знал, что уже тогда сделал первый шаг, чтобы впоследствии стать легендой. Им заинтересовался владелец студии Сэм Филлипс.

Летом 1954 года Сэм предложил ему принять участие в записи песни "Without You". Результат не устроил никого – ни Элвиса, ни музыкантов, ни хозяина фирмы, который тогда понял, что этому исполнителю нужен другой репертуар. Во время перерыва, чтобы успокоиться, Элвис начал наигрывать известную песню "That's All Right, Mama". Но в нестандартном ритме и достаточно экспрессивно. Так, совершенно случайно родился первый хит Элвиса Пресли.



Элвис был выдающимся музыкантом / STYLEINSIDER

К середине 1955 года у певца было уже около 10 синглов, каждый из которых восторженно принимался молодежью. Новый стиль музыки имел эффект разорвавшейся бомбы. После записи нескольких песен молодого музыканта и его команду начали активно приглашать на радио и в клубы. Вскоре пластинки исполнителя стали самыми продаваемыми на юге Америки.

Настоящий успех стал преследовать певца. Его песни занимали первые места в хит-парадах, а пластинки молниеносно раскупались. К тому же о певце узнали не только в США, но также и в Канаде, Англии, Африке и Италии.

В 1956 году Элвиса Пресли впервые назвали настоящим королем рок-н-ролла в журнале "Варьете". Талант певца, тяжелый труд, стремление дарить людям радость и стать успешным привело к популяризации этого музыкального жанра.

Служба в армии



Служба в армии / Real-vin.com

Пресли является одной из немногих рок-звезд, которые, находясь на пике своей популярности, отслужили в армии. Его служба проходила в третьей танковой дивизии, которая находилась в Германии. За время службы он не давал концертов. Впрочем его диски с песнями, записанными заранее, и дальше выходили в свет. А песня "Hard Headed Woman" даже возглавила американский хит-парад.

Актерский опыт

Кроме мечты стать музыкантом, Пресли намеревался попробовать себя в роли актера. После демобилизации Элвис и его продюсер сделали акцент на кинематографе, а пластинки стали саундтреками к фильмам.

К сожалению, фильмы "Солдатский блюз", "Кинг Креол", "Пылающая звезда", "Дикарь" и другие не были кассовыми, альбомы с музыкой из этих фильмов не имели особой популярности. Однако синглы с голливудскими песнями часто покоряли хит-парады. Также успешными были пластинки "His Hand in Mine", "Something for Everybody", "Pot Luck", поскольку певец продолжал удачно экспериментировать с музыкальными жанрами, смешивая блюз, госпел, кантри и рокабилли.



Не только исполнитель, но и успешный актер / STYLEINSIDER

Фильм "Биография Элвиса Пресли" – одна из кинолент, в которой актер сыграл сам себя. Всего актер принял участие в девяти фильмах, успевая при этом записывать и новые альбомы. Кстати, именно для роли в фильме он окрасился в черный цвет, после чего решил остаться в таком образе.

Практически все фильмы, в которых принял участие Элвис Пресли, не имели особого зрительского успеха. Исключение составляла только картина "Голубые Гавайи". Однако это не играло роли, поскольку их целью было показать музыку исполнителя. В это время на сцене появилось множество новых, не менее популярных исполнителей. При этом все музыкальные тенденции начали меняться под влиянием британской музыки.

В 1965 году мужчина познакомился с группой The Beatles, которая изменила взгляды на музыкальные предпочтения Элвиса. После встречи с ними певец выпустил новые песни с религиозными нотками.

Личная жизнь

Находясь в армии, певец потерял свою мать и нашел жену – Присциллу Бьюли. Будущей жене в то время было 14 лет. В 1963 году девушка переезжает в Америку, и пара начинает регулярно встречаться. Через 3 года Элвис Пресли делает ей предложение. Их брак принес Элвису единственную дочь Лизу-Мари, которая впоследствии станет первой женой Майкла Джексона.



Элвис и его жена Присцилла Бьюли / Вокруг ТВ

Однако, из-за публичности мужчины, его депрессий и регулярных поездок Присцилла решила уйти. Официально развод состоялось в 1972 году, хотя больше года супруги не жили вместе.

С лета 1972 года Элвис Пресли находился в гражданском браке с Линдой Томпсон, победительницей конкурса красоты штата Теннесси. Они расстались в конце 1976 года. Последние месяцы жизни парой Пресли была фотомодель и актриса – Джинджер Олден.

Смерть исполнителя

16 августа 1977 года в возрасте 42 лет киноактер и исполнитель умер. По официальной версии – от сердечной недостаточности, но многие источники указывают на то, что Элвиса не стало из-за передозировки успокоительными препаратами, или наркотиками. До сих пор бытует и другая версия его "смерти" – много сторонников считало, что он еще жив и об этом свидетельствовало множество фактов, а некоторые журналисты даже утверждали, что на самом деле он инициировал свою смерть по разным причинам и на самом деле умер только в 90-х. Впрочем, плоды его гениального творчества продолжают жить до сих пор.

Автор: Ирина Ковальчук