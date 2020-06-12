Шведская модель Эльза Хоск опубликовала соблазнительный кадр обнажив ягодицы. 31-летняя манекенщица позировала в откровенном кружевном комплекте белья бренда Victoria's Secret в собственном доме. Изысканный образ дополнили голубые гортензии.

Соблазнительная блондинка довольно часто демонстрирует свое идеальное тело. Девушка хорошо разбирается в стиле, умеет непринужденно позировать и поражает своих поклонников, как стильными выходами, так и домашними снимками. Ее образы всегда выделяются среди других знаменитостей оригинальностью и яркостью.

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Аудитория поклонников Эльзы Госк в инстаграме всегда оценивает ее откровенные съемки. Девушка получает множество лайков и положительных отзывов. Один из последних кадров уже собрал более 300 тысяч лайков и сотни комментариев. Такое огромное количество поклонников манекенщица получила благодаря Victoria's Secret.

Модель надела комплект кружевного белья голубого цвета. Для удачного кадра Эльза выбрала белый фон и позировала с голубыми гортензиями, которые удачно сочетаются с новой коллекцией роскошного белья американского бренда Victoria's Secret.



Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

На другой фотографии Госк обольстительно опустила волосы на лицо встав на колени на кровати, приспустив джинсы. Пикантная фотография подчеркнула стройную фигуру манекенщицы.



Манекенщица Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa