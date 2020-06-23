Даже обычные снимки могут быть сексуальными и провокационными. Это доказала шведская модель Эльза Хоск, которая является одной из самых горячих "ангелов" Victoria's Secret.

На инстаграм-странице манекенщица поделилась новыми фотографиями, сделанными в ее роскошном особняке. Эльза Хоск позировала на лестнице в зеленом купальнике, состоящем из лифчика и бикини. Модель выбрала пляжный наряд из коллекции TropicOfC.

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Но не только сам образ шведской красавицы был провокационным. Эльза Хоск позировала, задрав свитшот вверх, чтобы все фанаты могли полюбоваться ее стройной фигурой и обнаженными ягодицами. Снимки вызвали настоящий ажиотаж, а тысячи поклонников блондинки оставили комментарии под сексуальным постом.



Эльза Хоск обнажила ягодицы в бикини / Фото Instagram / @hoskelsa



Сексуальные фото Эльзи Хоск / Фото Instagram / @hoskelsa

Вероятно, автором карантинных фото был бойфренд Эльзы Госк – бизнесмен Том Дэйли, с которым модель встречается с 2015 года. Он зарабатывает миллионные прибыли благодаря своей компании District Vision, выпускающей различные приспособления для бега. Предполагаем, что Том Дэйли не против таких сексуальных провокаций любимой, ведь и сам иногда делится такими снимками Эльзы.



Эльза Хоск в блоге своего бойфренда/ Фото Instagram / @tomtomdaly