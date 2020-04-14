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Эльза Госк похвасталась формами в белье: пикантные фотографии

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Эльза Госк позировала в белье / Instagram / @hoskelsa

Обольстительная блондинка продолжает покорять сердца фолловеров эротическими съемками. Эльза Госк обнажилась для очередных снимков, на которых показала свое тело во всей красе. Модель позировала в одном белье и с маской на лице.

На личной странице в инстаграме шведская модель сменила ежедневные фэшн-look в стиле стритстайл на удобный домашний наряд. Эльза Госк, неизменно диктовавшая тренды для модниц, теперь демонстрирует наряд для самоизоляции. Однако в карантинном гардеробе звезды минимум одежды.

Пикантно Эльза Госк показала, как сексуально позировать в трусиках в постели: фото

31-летняя Эльза Госк снялась в очередной домашней фотосессии. Девушка решила предстать перед камерой во время бьюти процедур, делая акцент на обязательном уходе за собой. Однако даже маска на лице модели и отсутствие макияжа не смогли затмить ее безупречную фигуру.

На ней нежный велюровый комплект белья пастельного цвета от британского бренда. Откровенный бюстгальтер акцентирует внимание на пышном бюсте блондинки, а высокие трусики – на подтянутом спортивном теле и стройной талии. Даже с небрежным пучком она выглядит настоящей соблазнительницей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика Эльза Хоск LifeStyle
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