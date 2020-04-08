Эльза Госк показала, как сексуально позировать в трусиках в постели: фото
Шведская модель Эльза Госк в своем инстаграме публикует весь возможный спектр фотопозирований, поэтому ее фотографии всегда наполнены легкостью и непринужденностью. Так, в своем инстаграме девушка поделилась соблазнительными кадрами в постели.
31-летняя манекенщица получила мировую известность благодаря бренду Victoria's Secret. Она участвовала в показах три года подряд. За ее жизнью следят 6 миллионов поклонников, поэтому девушка старается каждый раз опубликовать что-то интересное для подписчиков.
Горячее Деми Роуз похвасталась обнаженными формами в откровенном наряде: фото 18+
Домашнюю фотосессию Эльза устроила в спальне. Она надела белую изысканную кофточку с рукавами-фонариками и черные трусы. Образ модель дополнила золотой массивной цепочкой на шее.
Сексуальная Эльза Госк / Insragram / @hoskelsa
Надеюсь вы все остаетесь в безопасности и уюте, одетые и красивые,
- подписала сообщение Эльза Госк.
Эльза Госк в соблазнительной съемке / Insragram / @hoskelsa
Новые фотографии уже собрали сотни тысяч лайков и комментариев. Вероятно, подборку фото для блондинки сделал ее парень Том Дали, с которым она находится на карантине.
Сексуальная шведская модель Эльза Госк / Insragram / @hoskelsa
Читайте также
-
Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер откровенно рассказала о расставании с Богданом Осадчукомсегодня , 15:07
-
Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впервые рассказала о браке и разводесегодня , 15:52
-
Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцысегодня , 14:16
-
62-летняя Шэрон Стоун похвасталась стройными ногами в новой фотосессиисегодня , 16:24
-
Кайли Дженнер во второй раз стала самой молодой миллиардершей Мира: кто вошел в рейтинг Forbesсегодня , 12:46
-
Сначала я не принимала это, – Синтия Никсон рассказала о сыне-трансгендересегодня , 11:54