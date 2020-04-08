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Эльза Госк показала, как сексуально позировать в трусиках в постели: фото

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Эльза Госк опубликовала новую фотосессию / Фото из инстаграма

Шведская модель Эльза Госк в своем инстаграме публикует весь возможный спектр фотопозирований, поэтому ее фотографии всегда наполнены легкостью и непринужденностью. Так, в своем инстаграме девушка поделилась соблазнительными кадрами в постели.

31-летняя манекенщица получила мировую известность благодаря бренду Victoria's Secret. Она участвовала в показах три года подряд. За ее жизнью следят 6 миллионов поклонников, поэтому девушка старается каждый раз опубликовать что-то интересное для подписчиков.

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Домашнюю фотосессию Эльза устроила в спальне. Она надела белую изысканную кофточку с рукавами-фонариками и черные трусы. Образ модель дополнила золотой массивной цепочкой на шее.


Сексуальная Эльза Госк / Insragram / @hoskelsa

Надеюсь вы все остаетесь в безопасности и уюте, одетые и красивые,
- подписала сообщение Эльза Госк.


Эльза Госк в соблазнительной съемке / Insragram / @hoskelsa

Новые фотографии уже собрали сотни тысяч лайков и комментариев. Вероятно, подборку фото для блондинки сделал ее парень Том Дали, с которым она находится на карантине.


Сексуальная шведская модель Эльза Госк / Insragram / @hoskelsa

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Эльза Хоск
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