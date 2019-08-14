Эльза Хоск сексуально показала, какие фасоны и цвета купальников стоит выбирать: горячие фото

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Отдых супермоделей всегда сопровождается большим количеством соблазнительных фото, к которым им не надо прикладывать лишних усилий. Идеальное тело "ангелов" Victoria's Secret сразу добавляет максимальной сексуальности ,и Эльза Хоск отличный тому пример. Новые фото шведской знаменитости в красивых купальниках яркие и в прямом, и в переносном смысле.

Традиционно, фотоотчет с летнего отдыха Эльза Хоск публикует на своей странице в Instagram.

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На нескольких снимках мировая модель отметила локацию пребывания – пока она со своим бойфрендом Томом Дейли отдыхает на острове Сицилия, в Италии. Вероятно, именно он является создателем горячих фотографий шведской блондинки, а она в свою очередь во время итальянских каникул не только отдыхает от показов и светских мероприятий, а негласно показывает, каким купальникам стоит отдать предпочтение.

На нескольких фото Эльза Хоск позировала в ярком желто-оранжевом купальнике, который состоял из бюстгальтера, подобного кроп-топа и трусиков в стиле ретро. Ее по-настоящему пляжный образ дополнила сумка от Chanel из пластика, которая в летнем сезоне также занимает первые позиции в трендах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

На других фото звезда подиумов позировала в крохотном розовом бикини приглушенного цвета. Стоит добавить, что второй "голый" look Эльза Госк дополнила любимой шляпой. А на обоих сериях снимков ей удалось продемонстрировать свою роскошную стройную фигуру.

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Эротика Эльза Хоск
Источник: LifeStyle 24
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