Эльза Госк снялась в откровенной фотосессии для Victoria's Secret: горячие фото

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Эльза Госк
Эльза Госк / Instagram / @victoriassecret

Известная шведская модель Эльза Госк, которая является "ангелом" Victoria's Secret часто снимается в эротических фотосессиях, однако коллаборациями с бельевым брендом делится довольно редко. Так, представители марки опубликовали новые эротические фото соблазнительной блондинки.

Свежие снимки Эльзы Госк представители бельевой марки опубликовали на официальной Instagram-странице Victoria's Secret. Сексуальная шведка снялась в фотосессии для рекламы новой коллекции белья.

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Для свежего кампейна ей пришлось примерить несколько сексуальных наборов, которые состояли из кружевных трусиков и бюстгальтеров, а также из трикотажных комплектов со многими декоративными полосками.

Ельза Госк
Эльза Госк / Instagram / @victoriassecret

Большинство кадров с Эльзой Госк фотографы решили сделать черно-белыми, а непринужденное позирование опытной модели добавило еще большей сексуальности ее идеальному телу. На фото она позировала спиной, акцентируя внимание на красивых деталях новой коллекции Victoria's Secret, а также тем самым демонстрируя свои упругие ягодицы.

Ельза Госк
Эльза Госк / Instagram / @victoriassecret

На еще одном кадре модель сфотографировали в портретном режиме, чтобы лучше передать детализацию роскошного белья.

Ельза Госк
Эльза Госк / Instagram / @victoriassecret

На одной из фотографий Эльза Госк предстала со своей коллегой, "ангелом" бельевой марки, Жасмик Тукс. Контрастное фото, на котором горячая красавица с восточной внешностью позирует рядом со скандинавской белокурой звездой, собрало больше всего от одобрений ценителей бренда Victoria's Secret.

Ельза Госк і Жасмін Тукс
Эльза Госк и Жасмин Тукс / Instagram / @victoriassecret

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Эльза Хоск Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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