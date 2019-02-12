Эльза Хоск надела вечернее платье на голое тело: горячие фото

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram/ @hoskelsa

30-летняя "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск покоряет поклонников своими стильными выходами, а также не забывает делиться роскошными нарядами для поздних вечеринок.

Недавно шведская модель, которая уже несколько лет является "ангелом" одного из самых популярных бельевых шоу, показала, как она выглядела в 15 лет. На фотографии, которая была сделана 15 лет назад, Эльза Хоск уже покоряла подиум Недели Моды в Нью-Йорке. А сегодня знаменитость за неделю может посетить несколько стран за неделю, однако не забывает делать новые эффектные снимки и делиться ими со своими сторонниками на странице в Instagram.

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Так, накануне 30-летняя Эльза Хоск раз подчеркнула свою стройность, опубликовав сексуальные фото с очередной светской вечеринки. На весеринку модель надела шелковое платье тускло-сиреневого оттенка на тонких бретельках. Красивая вышивка добавляла элегантности, а открытые ключицы и плечи подчеркивали сексуальность ее образа. Довершил образ шарфик из такой же ткани, что и платье, который Эльза Хоск набросала на спину.

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa
 

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Эротика Эльза Хоск
Источник: 24 канал
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