Эльза Хоск ошеломила длинными стройными ножками: сексуальное фото

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram/ @hoskelsa

Шведская модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск славится в сети Instagram не только фотоработами с показов или рабочего процесса, но и откровенными снимками своей идеальной фигуры. Так, на новом фото звезда предстала в эффектном откровенном образе.

Знаменитый "ангел" Victoria's Secret не задерживается долго на одном месте. Так, недавно Эльза Хоск ошеломила откровенным снимком, который сделала в номере китайского отеля, сидя в ванне. Теперь модель отдыхает в Париже и делится горячими фотографиями на своей странице в Instagram.

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На новом фото, которым она очаровала своих поклонников, 30-летняя Эльза появилась в банном халате. Она грациозно сидела на кресле, облокотившись на стол. Девушка коротко и лаконично прокомментировала фото, написав под ним "Paris". Вероятно, она снова устроила себе фотосессию в номере отеля, в котором отдыхала.

На фотографии Эльза пикантно продемонстрировала поклонникам свои длинные стройные ноги. Также она спустила халат с плеч, обнажив свои ключицы и, слегка, декольте.

Ельза Госк
Эльза Хоск в Париже / Instagram / @hoskelsa

На следующих снимках "ангел" Victoria's Secret позировала полностью обнаженной, прикривавшись полупрозрачным тюлем. На этом снимке невооруженным глазом видно тонкую талию шведской модели.

Ельза Госк
Эльза Хоск похвасталась тонкой талией​ / Instagram / @hoskelsa

Теги: LifeStyle Мода Эротика Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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