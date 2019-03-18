Эльза Хоск похвасталась длинными ногами и рельефным прессом: сексуальное фото

Сексуальная "ангел" Victoria's Secret завораживает поклонников пикантными снимками в откровенных образах. Так, на новом снимке 30-летняя Эльза Хоск продемонстрировала свои длинные стройные ноги и рельефный животик.

Эльза Хоск часто делится с поклонниками закулисья подготовками к показам, снимками с подиумов и стильными съемками с коллабораций. Однако неотъемлемой частью на странице в Instagram 30-летней "ангела" Victoria's Secret являются горячие фото, на которых она демонстрирует свою отличную форму.

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Накануне Эльза Хоск опубликовала фото с бекстейджа новой съемки. На нем певица позирует в черном топе и трусиках с высокой талией. Обягивающий откровенный наряд подчеркнул стройные формы "ангела", а длинные ноги – босоножки на каблуках. Изюминкой образа стали солнцезащитные очки-маска, которые вновь приобретают большую популярность.



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa