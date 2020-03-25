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Эльза Хоск похвасталась стройными ногами на пикантных фото

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Знаменитая шведская модель, "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск любит радовать поклонников соблазнительными кадрами. На очередных снимках она продемонстрировала стройную и привлекательную фигуру.

31-летняя Эльза Хоск стала кумиром для миллионов модниц из разных уголков мира. Всемирно известные бренды хотят, чтобы она представляла их наряды на модных показах, а глянцы с радостью изображают ее на своих обложках. Эльза Хоск знает, как выглядеть великолепно в любом образе и всегда очаровывает своими аутфитами.

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На личной странице Эльзы в инстаграме появились очередные пикантные фотографии. Красавица-блондинка продемонстрировала длинные и стройные ножки. На обоих кадрах она позирует в белой футболке с надписью No problemo и трусах белого цвета. Такой откровенный наряд она дополнила белыми кроссовками с цветными вставками.

Первое фото цветное. "Ангел" позирует на фоне коричневого кожаного кресла. На лице у Эльзы едва заметный макияж, а белокурые волосы распущены и взъерошены.


Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Другой кадр черно-белый. Здесь Хоск позирует, лежа на полу. Она подняла футболку и показала, что под ней нет нижнего белья.


Сексуальная Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Эльза Хоск Новости LifeStyle LifeStyle
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