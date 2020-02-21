Эльза Хоск показа дерзкий образ на светском мероприятии: провокационные фото

Шведская модель может уверенно похвастаться статусом одной из крупнейших модниц современности. Каждый выход звезды – резонансное событие для фэшн-индустрии. Эльза Хоск не обошла вниманием и показ новых коллекций бренда Moncler, который стал одним из самых ожидаемых событий миланской Недели моды.

Самые известные модели современности собрались в Милане, чтобы собственным примером диктовать будущие тренды. 31-летняя Эльза Хоск составляет конкуренцию красоткам на подиуме, неизменно поражая изысканным вкусом. Ее гардероб разбирают на детали модницы во всем мире, однако, похоже, "ангел" Victoria's Secret бросила очередной вызов своим фешн-стилем.

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Первым среди именитых дизайнеров Moncler стартовал британец Джонатан Андерсон с коллекцией для мужчин и женщин, в которой использовал яркие оттенки, игривые силуэты и настоящий хит – объемные мягкие шарфы. Эльза Хоск пришла на показ в провокационном образе, который отвечал общему настроению и атмосфере коллекции.

Модель для светского выхода выбрала воздушное платье белого цвета с объемными рукавами, которое по крою напоминает рубашку. Экстремальное мини позволило продемонстрировать знаменитости стройные длинные ноги, которые она подчеркнула кружевными колготками. Дерзости аутфиту добавили массивные сапоги на шнуровке. Кроме того, Эльза Хоск не забыла о ярком макияже – тени с блестками и оригинальные широкие стрелки. Среди аксессуаров – большая кожаная сумка, которая контрастировала со светлым платьем.



Эльза Хоск в вызывающем платье на показе​ Moncler / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск в вызывающем платье на показе​ Moncler / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск в вызывающем платье на показе​ Moncler / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск в вызывающем платье на показе​ Moncler / Instagram / @hoskelsa