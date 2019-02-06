Эльза Хоск показала, как выглядела в 15 лет: эффектное фото

Знаменитый "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск давно покоряет fashion-индустрию, однако предпочитает делиться с поклонниками новыми фотографиями с показов, фотосессий и ярких шоу. Однако накануне модель решила показать, как выглядела 15 лет назад.

30-летняя Эльза Хоск, кроме успешной карьеры модели также является активным пользователем социальной сети Instagram. Она часто делится со своими поклонниками снимками с отдыха, показов, съемок для рекламных кампаний, а также снимает Insta-stories обычных будней. Она давно стала одной из самых востребованных моделей мира и представляет немало известных брендов.

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Однако, в отличие от Кейт Мосс, к примеру, Эльза Хоск редко показывает фотографии, на которых она в раннем или юном возрасте. Однако недавно она решила поделиться снимком, который был сделан около 15 лет назад. На фото она шагает по подиуму в эпатажном наряде и с ярким макияжем. Эльза добавила к фото, что оно было сделано на New York Fashion Week. Ей тогда было 15 лет.



Эльза Хоск в 15 лет​ / Instagram / @hoskelsa