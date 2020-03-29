Эльза Хоск показала карантинные вечера, проводимые дома в сексуальном белье: фото
Шведская модель Эльза Хоск придерживается правил карантина и не покидает дом в США без лишней необходимости. Свои будни она проводит с любимым Томом Дэйли, которого радует сексуальными образами даже в домашних стенах.
"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret не стесняется демонстрировать свои стройные формы в купальниках или белье, ведь это уже давно стало частью ее модельной работы. А чтобы не терять навыки даже в период долгого карантина, звезда примерила пикантное прозрачное нижнее белье от Gucci.
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Черный бюстгальтер и трусики имели фирменные орнаменты бренда и прекрасно подчеркивали фигуру шведки. Свой обольстительный образ девушка дополнила черным пиджаком. Эльза спокойно позировала на кресле у окна, демонстрируя свои длинные ноги и как всегда проницательный взгляд.
Эльза Хоск даже на карантине не забывает демонстрировать сексуальность / Instagram / @hoskelsa
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa
Недавно модель также демонстрировала пикантный спортивный образ, где не забыла показать свои обнаженные ноги.
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