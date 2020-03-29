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Эльза Хоск показала карантинные вечера, проводимые дома в сексуальном белье: фото

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Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Шведская модель Эльза Хоск придерживается правил карантина и не покидает дом в США без лишней необходимости. Свои будни она проводит с любимым Томом Дэйли, которого радует сексуальными образами даже в домашних стенах.

"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret не стесняется демонстрировать свои стройные формы в купальниках или белье, ведь это уже давно стало частью ее модельной работы. А чтобы не терять навыки даже в период долгого карантина, звезда примерила пикантное прозрачное нижнее белье от Gucci.

К теме Эльза Хоск похвасталась стройными ногами на пикантных фото

Черный бюстгальтер и трусики имели фирменные орнаменты бренда и прекрасно подчеркивали фигуру шведки. Свой обольстительный образ девушка дополнила черным пиджаком. Эльза спокойно позировала на кресле у окна, демонстрируя свои длинные ноги и как всегда проницательный взгляд.


Эльза Хоск даже на карантине не забывает демонстрировать сексуальность​ / Instagram / @hoskelsa


Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Недавно модель также демонстрировала пикантный спортивный образ, где не забыла показать свои обнаженные ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Эльза Хоск
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