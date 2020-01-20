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Эльза Хоск показала соблазнительный образ: трендовый купальник будущего пляжного сезона

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Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

31-летняя шведская модель следит за всеми модными новинками, которыми непрерывно наполняет свой изысканный гардероб. Лента ее инстаграма наполняется стильными образами, за которыми пристально следят модницы во всем мире. Знаменитость продемонстрировала тело в купальнике, который прогнозируемо станет настоящим трендом для пляжных выходов.

Эльзу Хоск без колебаний можно назвать настоящей иконой стиля, которая диктует моду на страницах своего инстаграма. Сейчас модель находится в Токио и уже успела показать стильный look в стиле стритстайла. Однако на странице знаменитости появилось фото в ярком купальнике, которое не оставило поклонников равнодушными.

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Обольстительная блондинка для очередной фотосессии выбрала локацию вблизи бассейна в японской столице. На откровенных кадрах она предстала в розовом бикини в клеточку на завязках. Крошечный бюстгальтер подчеркнул пышный бюст стройной красавицы.

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Голубоглазая модель совместила яркий купальник с массивными украшениями. Серьги, браслет с камнями, кольца и цепочка выполнены из золота. Эльза Хоск подчеркнута утонченные черты лица нежным макияжем пастельных оттенков.

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надежда Биленко, Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эльза Хоск Эротика
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