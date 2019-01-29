Эльза Хоск поразила двумя кардинально разными образами во время путешествия Стокгольмом: фото

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram/ @hoskelsa

30-летняя шведская супермодель, которая больше известна как "ангел" Victoria's Secret, прогулялась столицей Швеции, демонстрируя отличный вкус в выборе своего гардероба.

Знаменитая супермодель Эльза Хоск, которая часто публикует горячие фото, демонстрируя свою стройную фигуру, порадовала поклонников двумя примерами стильных весенних "луков". Новые фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Светловолосая красотка показала миллионной аудитории, насколько разнообразен ее гардероб. Так, один день она гуляла по улицам столицы Швеции в элегантном наряде в стиле 60-х годов, а на следующий продемонстрировала, что комфорт в одежде она ценит не меньше трендов.

Так, на первых снимках Эльза Хоск позировала в светлом пальто в черный горошек длины миди, манжеты и капюшон которого были обшиты натуральным мехом. Из-под верхней одежды виднелась рубашка с леопардовым принтом и темные брюки с широкими штанинами. Образ 30-летней модели дополнила поясная сумка от Louis Vuitton, которую она прикрепила через плечо.

Ельза Госк
Эльза Хоск в Стокгольме / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Эльза Хоск в Стокгольме​ / Instagram / @hoskelsa

Вторым образом ангела "Victoria's Secret" стал свободный look, основным цветом которого она выбрала охотничий хаки. Широкие штаны спортивного стиля и дутая короткая куртка смотрелись бы слишком просто, если бы Эльзы не разбавила их цветным шарфом и оранжевыми кедами. К слову, изюминкой образа модели стала легендарная красная сумка от Chanel "2.55", которую она также надела через плечо.

Ельза Госк
Эльза Хоск в Стокгольме / Instagram / @hoskelsa
 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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