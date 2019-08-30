Эльза Хоск потеряла сережку на красной дорожке Венецианского кинофестиваля: курьезные фото

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / www.gettyimages.com

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск во второй раз продемонстрировала роскошный образе на красной дорожке ежегодного Венецианского кинофестиваля.

Шведская супермодель вышла к фотографам в роскошном платье из коллекции Etro, состоящем из бархатного корсета без бретелек и золотой юбки со смелым разрезом.

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Образ Эльзы дополнил макияж в золотисто-коричневых оттенках с акцентом на глазах и легкая укладка волос. Завершили потрясающий "аутфит" массивные золотые серьги и браслет. Во время позирования папарацци одна из сережек упала на звездный тротуар, а модель начала искать ее – сделала это Хоск не менее эффектно и изящно.

Ельза Хоск
Эльза Хоск / Getty Images

Ельза Хоск
Эльза Хоск / Getty Images

Ельза Хоск
Эльза Хоск / Getty Images

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Теги: LifeStyle Фестивали Мода Victoria's Secret Эльза Хоск
Источник: LifeStyle 24
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