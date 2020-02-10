Эльза Хоск предстала на подиуме в провокационном лаковом платье: обольстительные фото

Именитые дизайнеры обожают эпатировать зрителей на своих модных показах. Не стал исключением и американский модельер Лацюань Смит, который в собственную коллекцию осень-зима 2020 добавил немало откровенности и эпатажа. В его наряде дефилировала "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.

В рамках New York Fashion Week состоялся показ премиального бренда LaQuan Smith. В своей коллекции основатель модного дома Лацюань Смит предпочел черный цвет, который стал ведущим оттенком его бунтарских и провокационных нарядов. Среди звездных моделей его коллекции – 31-летняя шведская модель Эльза Хоск.

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На подиум соблазнительная блондинка вышла в длинном облегающем лакированном платье с обнаженными плечами, которое подчеркнуло ее тонкую талию и пышную грудь. Свой наряд total black она дополнила длинными перчатками в сетку. Look подчеркнули лакированные туфли-лодочки на высоком каблуке.

Не менее дерзкой деталью ее образа стали длинные оригинальные косички, которые контрастировали с черным аутфитом. Макияж с акцентом на глаза вызвал не меньше резонанса, ведь бледная кожа Эльзы Хоск выглядела космически в сочетании с насыщенными темными тенями.



Модель Эльза Хоск на показе LaQuan Smith / Instagram / @elsahosk_pt



Модель Эльза Хоск на показе LaQuan Smith / Instagram / @elsahosk_pt



Модель Эльза Хоск на показе LaQuan Smith / Instagram / @elsahosk_pt