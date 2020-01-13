Эльза Хоск продемонстрировала идеальный зимний комплект белья: соблазнительные фото

Шведская модель, которая получила мировую известность благодаря бренду Victoria's Secret, показала очередной удачный образ, который станет незаменимым в морозные дни. Однако на этот раз look Эльзы Хоск состоял из минимума одежды. На красавице только теплый белоснежный комплект белья.

31-летняя манекенщица смело диктует тренды для модниц во всем мире. Чувство стиля у Эльзы Хоск удачно объединилось с сексуальностью, которую знаменитость уверенно демонстрирует в наиболее пикантных образах. Так, на страницах своего инстаграма она опубликовала фотографии, на которых появилась после сладкого сна.

Вместо пижамы Эльза Хоск выбрала комплект белья, который был создан в коллаборации бренда Victoria's Secret и американской модной марки "For Love and Lemons". Нежный бюстгальтер и трусики выполнены из белого пушистого материала и добавляют обольстительному виду модели легкости.

Стоимость такого комплекта составляет около 100 долларов. Белье идеально подчеркнуло соблазнительное подтянутое тело звезды, которое она в очередной раз демонстрирует на страницах социальных сетей.



Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa



Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa



Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa