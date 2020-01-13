24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Эльза Хоск продемонстрировала идеальный зимний комплект белья: соблазнительные фото

22 Читати новину українською
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Шведская модель, которая получила мировую известность благодаря бренду Victoria's Secret, показала очередной удачный образ, который станет незаменимым в морозные дни. Однако на этот раз look Эльзы Хоск состоял из минимума одежды. На красавице только теплый белоснежный комплект белья.

31-летняя манекенщица смело диктует тренды для модниц во всем мире. Чувство стиля у Эльзы Хоск удачно объединилось с сексуальностью, которую знаменитость уверенно демонстрирует в наиболее пикантных образах. Так, на страницах своего инстаграма она опубликовала фотографии, на которых появилась после сладкого сна.

Вместо пижамы Эльза Хоск выбрала комплект белья, который был создан в коллаборации бренда Victoria's Secret и американской модной марки "For Love and Lemons". Нежный бюстгальтер и трусики выполнены из белого пушистого материала и добавляют обольстительному виду модели легкости.

Стоимость такого комплекта составляет около 100 долларов. Белье идеально подчеркнуло соблазнительное подтянутое тело звезды, которое она в очередной раз демонстрирует на страницах социальных сетей.

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
сегодня
120688
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Victoria's Secret Эльза Хоск
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:45 Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд
Олена Булан 24094
сегодня 13:22 Старый Новый год: приметы, традиции, как праздновать в Украине
Олена Булан 9407
сегодня 11:00 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 97404
12 января 09:33 8 малоизвестных фактов о Злате Огневич, которые могут удивить
2066
11 января 17:31 Самые ожидаемые украинские премьеры: какие фильмы стоит посмотреть
Єлизавета Герасимюк 500
Новости
Больше новостей
Залиште відгук