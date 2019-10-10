Эльза Хоск сделала сексуальное фото в общественной уборной

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Любое фото можно сделать красивым, если на фоне локации позирует супермодель и "ангел" Victoria's Secret. Да, 30-летняя Эльза Хоск украсила туалет в общественном месте, засветив на фото стройные ноги.

30-летней Эльзе Хоск удается показать своим фанатам, что красивая локация – не залог эффектного фото, ведь, прежде всего, важно уметь позировать перед камерой, а также ослепить своей харизмой фон.

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К примеру, новое фото на странице известной модели в инстаграми сделано в туалете в общественном месте. Модель соблазнительно села на стойку рукомойника, сексуально закинув ногу на ногу. Благодаря экстремальному мини-платью ей удалось засветить длину своих потрясающих ног, благодаря которым она покорила не один мировой подиум. Стоит отметить, что для красивой картинки и еще большего эротического эффекта "ангел" Victoria's Secret опустила верх платья, обнажив плечи.

Эльза Хоск томным взглядом смотрела прямо в камеру, а благодаря зеркальным стенам в кадре она появилась очень сексуальной со всех сторон.

Ельза Госк
Эльза Хоск покоряет соцсеть сексуальными фото / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Потрясающая "ангел" Victoria's Secret / Instagram / @hoskelsa
 

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Теги: LifeStyle Эротика Эльза Хоск
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