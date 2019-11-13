Эльза Хоск сексуально станцевала в нижнем белье: видео

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Шведская модель Эльза Хоск, которая 7 ноября отметила свое 31-летие, показала фанатам провокационное видео, на котором она откровенно демонстрирует свое тело.

Короткий ролик Эльза Хоск опубликовала на своей странице в инстаграме. Супермодель и звезда Victoria's Secret в кадре появилась в соблазнительном образе.

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31-летняя "селебрити" примерила нижнее белье салатового цвета, в котором засветила спортивную фигуру. В ролике девушка касается собственных мокрых волос, а также трогает одежду.

В течение первых трех часов после публикации видео насобирало более 217 тысяч просмотров, а также сотни комментариев от знаменитых друзей Эльзы, а также подписчиков в сети.

"Эльза, твое тело-то невероятное", "Очень красиво", "Невероятная, этот цвет тебе идет", "Как ты можешь быть настолько красивой?", – пишут пользователи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Мода Эротика Эльза Хоск
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