Эльза Хоск сексуально станцевала в нижнем белье: видео
Шведская модель Эльза Хоск, которая 7 ноября отметила свое 31-летие, показала фанатам провокационное видео, на котором она откровенно демонстрирует свое тело.
Короткий ролик Эльза Хоск опубликовала на своей странице в инстаграме. Супермодель и звезда Victoria's Secret в кадре появилась в соблазнительном образе.
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31-летняя "селебрити" примерила нижнее белье салатового цвета, в котором засветила спортивную фигуру. В ролике девушка касается собственных мокрых волос, а также трогает одежду.
В течение первых трех часов после публикации видео насобирало более 217 тысяч просмотров, а также сотни комментариев от знаменитых друзей Эльзы, а также подписчиков в сети.
"Эльза, твое тело-то невероятное", "Очень красиво", "Невероятная, этот цвет тебе идет", "Как ты можешь быть настолько красивой?", – пишут пользователи.
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa
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