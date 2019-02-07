Эльза Хоск в роскошном платье с откровенным декольте сияла на светской вечеринке

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram/ @hoskelsa

Знаменитая шведская модель посетила благотворительный вечер amfAR, который традиционно ежегодно проходит в Нью-Йорке. 30-летняя Эльза Хоск покорила поклонников красивым платьем с глубоким декольте.

Традиционный благотворительный гала-вечер состоялся в среду, 6 февраля, в Нью-Йорке. На мероприятии под названием amfAR присутствовали все знаменитые модели мира, ведь его цель не оставляет равнодушными никого. Средства, собранные на вечере, пойдут на борьбу со СПИДом. Мериприятие не могла пропустить 30-летняя Эльза Хоск, которая является "ангелом" американского популярного бренда Victoria's Secret.

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Однако перед вечером звезда традиционно сделала несколько сексуальных фотографий. Новыми снимками, на которых она соблазнительно позирует, Эльза Хоск поделилась на своей странице в Instagram. Модель появилась на фото в черном вечернем платье с декольте в форме капли. Стиль элегантного платья с изюминкой в ​​виде глубокого выреза лишь подчеркнул стройность 30-летней модели. К слову, глубокими декольте на благотворительном вечере похвастались также Ким и Кортни Кардашян, Алессандро Амбросио и другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

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Теги: Эротика LifeStyle Стиль и мода Эльза Хоск
Источник: 24 канал
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