Эльза Хоск засветила грудь в соблазнительном белье: пикантные фото

Во время карантина знаменитая блондинка отказалась от фэшн-look и демонстрирует только уютные домашние и комфортные будничные образы. Однако Эльза Хоск не забывает добавлять пикантность в свои наряды. Так, модель позировала в шелковом белье, засветив грудь в кружевном бюстгальтере.

Шведская манекенщица не оставляет фолловеров без внимания. Даже в самоизоляции Эльза Хоск изо дня в день устраивает новые съемки, которыми демонстрирует не только карантинные будни, но и свою роскошную фигуру. Пикантными кадрами она поделилась в личном инстаграм-профиле.

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Эльза Хоск позировала в собственной постели. На ней нежный кремовый комплект шелкового белья на тонких лямках. Соблазнительности добавили кружевные вставки на груди, что позволило модели подчеркнуть пышный бюст. Кроме того, она обратила внимание на декольте и благодаря многочисленным массивным цепочкам на шее. Короткие шортики сделали акцент на стройных ногах знаменитости.

В дождливый день звезда закуталась в мягкий светлый кардиган и не забыла о теплых носках. Романтичности эротическому образу добавила легкая волнистая укладка и макияж в нюдових цветах. Мечтательная Эльза Хоск покорила сердца фолловеров, которые оценили пост более 200 тысячами лайков.